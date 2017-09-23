القوات العراقية تحرر منطقة الزركة في صلاح الدين من إرهابيي داعش

حررت القوات العراقية اليوم منطقة الزركة في محافظة صلاح الدين من إرهابيي “داعش” وسيطرت على الطريق الدولي بين الطوز وتكريت.

وقال المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي علي الحسيني في حديث لموقع السومرية نيوز “إن قوات عمليات دجلة وقوات الحشد الشعبي والشرطة تمكنت من تحرير منطقة الزركة التي تعتبر واحدة من أهم معاقل تنظيم داعش الارهابي في محافظة صلاح الدين”.