الرئيس الأسد يستقبل وفدا برلمانيا موريتانيا
مجموعة الـ 77 والصين تطالب برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية
السباق نحو الحدود الشرقية لسوريا في موازين الميدان
تدمير القاعدة الأمريكية الرئيسية في جنوب سوريا
المعلم : واشنطن لم يعجبها نجاح الجولة السادسة من محادثات أستانا
الاردن يرد على الضغط الاقتصادي الخليجي بفتح المعابر مع سورية والعراق
ما هو السلاح الذي استخدمته سورية لاسقاط الصواريخ الاسرائيلية على دمشق ؟
الجيش يثبّت مواقعه شرق الفرات ويقترب من إنهاء «داعش» غربه ، ولافروف: عرقلة عمليتنا لن تبقى من دون رد
35 مليار ليرة لإعادة الكهرباء إلى دير الزور
النصرة تعدم 4 نساء من آل الزعبي بريف درعا ؟
ادلب تحت النار ، قتال قريب بين الفصائل فما السبب !!
المعلم: العلاقات السورية اللبنانية ثابتة، سورية ماضية في مكافحة الإرهاب
"إس-200" السورية تسقط طائرة إسرائيلية
الجيش يسيطر على قرى حلبية وزلبية والقصبي في ريف دير الزور الغربي ويقضي على عدد من الإرهابيين بريف حماة الشمالي
استشهاد امرأة وإصابة أربعة أشخاص بينهم طفلة جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو داعش على سلمية

القوات العراقية تحرر منطقة الزركة في صلاح الدين من إرهابيي داعش

حررت القوات العراقية اليوم منطقة الزركة في محافظة صلاح الدين من إرهابيي “داعش” وسيطرت على الطريق الدولي بين الطوز وتكريت.القوات العراقية تحرر منطقة الزركة في صلاح الدين من إرهابيي داعش

وقال المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي علي الحسيني في حديث لموقع السومرية نيوز “إن قوات عمليات دجلة وقوات الحشد الشعبي والشرطة تمكنت من تحرير منطقة الزركة التي تعتبر واحدة من أهم معاقل تنظيم داعش الارهابي في محافظة صلاح الدين”.

وأضاف الحسيني إن “القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على الطريق الرابط بين الطوز وتكريت وسط صلاح الدين”.

وكانت القوات العراقية المشتركة بدات في وقت سابق اليوم عملية عسكرية لتحرير منطقة الزركة ومحيطها من إرهابيي “داعش” من ثلاثة محاور في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة في محافظة صلاح الدين.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.