القوات العراقية تحرر سبع قرى في غرب البلاد من أيدي إرهابيي “داعش”

حررت القوات العراقية سبع قرى في غرب العراق من أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي في اطار عملية عسكرية تهدف الى اكمال تطهير محافظة الأنبار.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة في الجيش العراقي قوله.. “حررت وحداتنا العسكرية سبع قرى من سيطرة تنظيم داعش بين بلدتي الحديثة وعنه”.

بدوره أشار اللواء الركن نعمان عبد الزوبعي قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي الى ان القوات العراقية وصلت الى مشارف بلدة الصقرة الواقعة جنوب شرق “عنه”.

وكان الفريق أول طالب شغاتى قائد العمليات المشتركة في الموصل أعلن أمس الأول عن تمكن القوات العراقية من استعادة نحو سبعين بالمئة من شرق الموصل من إرهابيي تنظيم داعش مشيرا الى انه من المتوقع أن تصل إلى ضفة النهر الفاصل بين شطرى المدينة فى الأيام القادمة.

من جهة أخرى قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون أمس بتفجير إرهابي بسيارة مفخخة شمال غرب العاصمة العراقية بغداد.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن قيادة عمليات بغداد قولها في بيان . إن “سيارة مفخخة انفجرت قرب سوق شعبية في منطقة الشعلة ببغداد أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أربعة آخرين”.



وفي حوادث منفصلة قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة في التاجي شمال بغداد كما قتل شخص آخر وأصيب ستة آخرون بانفجار عبوة ناسفة أيضاً في منطقة سويب جنوب العاصمة العراقية.



وكان خمسة عراقيين قتلوا وأصيب 7 اخرون في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة شرق بغداد أمس الأول.

وكالات