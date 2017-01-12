شجار عنيف داخل البرلمان التركي بسبب الخلافات حول تعديلات دستورية تعزز هيمنة أردوغان
الجيش الأمريكي يقر بقتله 33 مدنيا أفغانيا في غارة جوية أواخر 2016
القوات العراقية تحرر حيين في الموصل من إرهابيي داعش
تقدم الجيش يعجّل «اتفاقاً مبدئياً» لمصالحة في وادي بردى
منظمة إغاثية تركية توزع حليباً فاسداً على الأطفال في ريف حلب الشمالي
تسوية أوضاع مئات المطلوبين في قرى وادي بردى
إتفاق على دخول ورشات الصيانة الى نبع عين الفيجة
الخارجيّة الروسيّة: لافروف وجاويش اوغلو يناقشان الهدنة في سوريا
الجيش يصعد عمليته ضد الإرهابيين في وادي بردى ويردى أعداداً كبيرة من مقاتلي «النصرة»
الخبراء الروس بحلب يكشفون مخزن قذائف يكفي لإبادة حي
موسكو تواصل تقليص وجودها العسكري... دعماً للقاء أستانة
خسائر الحرب السورية قاربت 1170 مليار دولار
المغرب.. منع “البرقع” والتخلص من مخزونه في 48 ساعة
إبطال مفعول نحو 23 ألف عبوة ناسفة بشرق حلب
تشوركين: دول محددة في مجلس الأمن لا تزال تسعى لتأجيج الأزمة في سورية

القوات العراقية تحرر حيين في الموصل من إرهابيي داعش

حررت القوات العراقية المشتركة حيي سومر والساهرون في الساحل الأيسر لمدينة الموصل من إرهابيي “داعش”.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله قوله في بيان له اليوم إن “القوات العراقية المشتركة استعادت السيطرة على حيي سومر والساهرون في الساحل الأيسر لمدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مباني الحيين” مشيرا إلى أن القوات العراقية كبدت إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

وكانت القوات العراقية حررت أمس ثلاثة أحياء جديدة في مدينة الموصل في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة هناك منذ نحو ثلاثة اشهر طرد إرهابيي “داعش” من مدينة الموصل ومحيطها.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.