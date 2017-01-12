القوات العراقية تحرر حيين في الموصل من إرهابيي داعش

حررت القوات العراقية المشتركة حيي سومر والساهرون في الساحل الأيسر لمدينة الموصل من إرهابيي “داعش”.



ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله قوله في بيان له اليوم إن “القوات العراقية المشتركة استعادت السيطرة على حيي سومر والساهرون في الساحل الأيسر لمدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مباني الحيين” مشيرا إلى أن القوات العراقية كبدت إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.



وكانت القوات العراقية حررت أمس ثلاثة أحياء جديدة في مدينة الموصل في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة هناك منذ نحو ثلاثة اشهر طرد إرهابيي “داعش” من مدينة الموصل ومحيطها.

وكالات