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القوات العراقية تحرر أحياء في الساحل الأيسر لمدينة الموصل

حررت القوات العراقية المشتركة أحياء الغفران والأطباء الأولى والثانية في الساحل الأيسر لمدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق من إرهابيي تنظيم “داعش” في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة هناك منذ نحو 3 أشهر.

وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير يارالله في بيان أمس “إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير حي الغفران شمال حي الوحدة في الساحل الأيسر للموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه” لافتا إلى السيطرة على مستشفيي السلام والشفاء وكلية الطب في الموصل.

وأضاف يارالله  “إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير حي الأطباء الأولى وحي الأطباء الثانية في الساحل الأيسر للموصل ضمن المحور الشرقي لعملية استعادة المدينة من تنظيم “داعش” الإرهابي وتم رفع العلم العراقي فوق مبانيهما” مشيرا إلى أن قوات مكافحة الإرهاب سيطرت أيضاً على التقاطع المؤدي إلى الجسر الرابع في الموصل.

من جهة ثانية كشف القائد في قوات مكافحة الإرهاب العراقية اللواء فاضل بروارى اليوم عن مقتل 2300 إرهابي من تنظيم “داعش” خلال عمليات استعادة الموصل في المحورين الشمالي والشرقي فقط.

وأوضح بروارى في تصريح صحفي أن الكثير من جثث إرهابيي “داعش” ما زالت تحت الأنقاض في الأحياء المحررة.

وكانت القوات العراقية بدأت في السابع عشر من تشرين الأول الماضي عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الموصل من إرهابيي “داعش” كما أطلقت مؤخرا المرحلة الثانية من العملية العسكرية حيث حررت خلال الأشهر الماضية العديد من أحياء المدينة إضافة إلى عشرات القرى في محيطها مكبدة الإرهابيين خسائر فادحة.

وكالات

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