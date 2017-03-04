القوات العراقية تحبط هجومين إرهابيين في الأنبار والساحل الأيمن للموصل

أحبطت القوات العراقية صباح اليوم هجوما لتنظيم “داعش” الإرهابي على أحد مراكزها غرب مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار.



وأفاد مصدر أمني عراقي في العمليات العسكرية بالأنبار في تصريح له اليوم نقله موقع السومرية نيوز العراقي بأن “إحباط هذا الهجوم أدى إلى مقتل عدد من إرهابيي داعش وتدمير إحدى عجلاتهم”.



يذكر أن قضاء الرطبة يخضع لسيطرة قوات مشتركة من الجيش والشرطة والعشائر ويتعرض بين فترة وأخرى لهجمات إرهابية يشنها التنظيم المتطرف.



إلى ذلك قضت الشرطة الاتحادية العراقية على إرهابي انتحاري كان يقود عجلة مفخخة بمنطقة الدواسة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل العراقية.



وتواصل القوات العراقية المشتركة منذ ثلاثة عشر يوماً عمليات تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل محققة تقدماً في عدد من المحاور فيه حيث استعادت أمس السيطرة على حي وادي حجر بالكامل بعد تكبيد إرهابيي تنظيم “داعش” خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.

وكالات