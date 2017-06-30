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القوات العراقية تحبط هجوماً إرهابياً على منفذ الوليد الحدودي
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القوات العراقية تحبط هجوماً إرهابياً على منفذ الوليد الحدودي

أعلن مصدر أمني عراقي عن إحباط قوات عراقية مشتركة هجوما لتنظيم “داعش” الإرهابي شمال منفذ الوليد الحدودي غرب محافظة الأنبار العراقية.

ونقل موقع السومرية نيوز العراقي عن المصدر قوله إن” قوات الحشد الشعبي وحرس الحدود تمكنت من صد هجوم داعش انطلاقا من منطقة القائم استهدف منفذ الوليد الحدودي مع سورية وأوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوف التنظيم الإرهابي” مشيرا في الوقت ذاته إلى سقوط ضحايا في صفوف القوات الأمنية نتيجة المواجهات العنيفة.

وكانت القوات العراقية المشتركة أعلنت في الـ 17 من الشهر الجاري تحرير منفذ الوليد الحدودي مع سورية والشريط المتبقي بين الحدود العراقية السورية الأردنية المشتركة من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكالات

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