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القوات العراقية المشتركة تصد اعتداء إرهابيا على أحد المقرات العسكرية غرب الأنبار

تصدت القوات العراقية المشتركة أمس لاعتداء شنه إرهابيو تنظيم “داعش” على مقر عسكري غرب محافظة الأنبار.

ونقل موقع السومرية عن مصدر عسكري عراقي قوله إن “قوة من الفرقة الأولى بالجيش العراقي وبمساندة قوة من الحشد الشعبي تمكنت من صد هجوم نفذه تنظيم “داعش” الإرهابي على مقر اللواء الرابع التابع للفرقة الأولى بالجيش في منطقة الكيلو غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار” موضحا أن إرهابيي التنظيم تكبدوا خسائر بشرية ومادية قبل أن يلوذ من تبقى منهم بالفرار.

يذكر أن القوات العراقية تتصدى بين الحين والآخر لاعتداءات يشنها تنظيم “داعش” الإرهابي في غرب الرمادي وتكبده خسائر بالعناصر والمعدات.

وكالات

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