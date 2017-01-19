القوات العراقية المشتركة تسيطر على كامل أحياء الساحل الأيسر للموصل

سيطرت القوات العراقية المشتركة على كامل أحياء الساحل الأيسر لمدينة الموصل بعد دحر إرهابيي تنظيم داعش منها.



وفي وقت سابق اليوم استعادت القوات العراقية السيطرة على المنطقة الأثرية وتل نركال شمال مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة هناك منذ أكثر من ثلاثة أشهر لطرد إرهابيي داعش من المدينة.



ونقل موقع السومرية نيوز العراقي عن قائد العمليات الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله قوله في بيان أن “القوات العراقية حررت المنطقة الأثرية وتل نركال في الاتجاه الشمالي من الموصل من سيطرة إرهابيي داعش ورفعت العلم العراقي هناك بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات”.



كما استعادت القوات العراقية السيطرة على حي القاضية الثاني في الموصل من إرهابيي داعش.



وكانت قيادة عمليات قادمون يا نينوى أعلنت خلال اليومين الماضيين عن تحرير أحياء الجزائر والدركزلية والزراعى والمهندسين والنعمانية والعطشانة ونينوى الشرقية وسوق الأغنام ومنطقة باب شمس في الموصل إضافة إلى فرض السيطرة على الجامع الكبير وسط المدينة.



في سياق آخر قتل تسعة من عناصر الشرطة العراقية في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي شرق محافظة صلاح الدين.



ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني في محافظة ديالى قوله إن “تسعة عناصر من الشرطة العراقية قتلوا بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي على نقاط مرابطة أمنية متقدمة في محيط ناحية حمرين من جهة قرى مبارك الفرحان شرق محافظة صلاح الدين”.



يشار إلى أن قوات أمنية من ديالى تشارك في حفظ الأمن في صلاح الدين.



وكان سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة جنوب العاصمة العراقية بغداد أمس.

وكالات