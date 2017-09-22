القوات السورية والتركية تتبادلان قصفاً مدفعياً على حدود الاسكندرون

ذكرت قناة “سي إن إن تورك” إن تبادلاً لإطلاق النيران بالمدفعية وقع بين القوات السورية والتركية على الشريط الحدودي بين البلدين.

وأشارت القناة إلى أن قذيفة أطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الجيش السوري سقطت في قضاء أوردو في ولاية الإسكندرون (هاتاي)، ورد حرس الحدود التركي بالمثل على القصف.