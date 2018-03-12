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القوات السورية تعثر في الغوطة الشرقية على ورشة لتحضير ذخائر كيميائية

أعلنت القوات الحكومية السورية العثور على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية بعد خروج المسلحين منها.

وقالت مصادر عسكرية سورية: "من المرجح أن الذخائر التي عثر عليها تم تصنيعها في إطار التحضير لاستفزاز لاتهام القوات الحكومية في استخدام الأسلحة الكيميائية"​​​.

وكانت دمشق قد صرحت في وقت سابق بأن مجموعات "إرهابية" في الغوطة الشرقية لدمشق تحضر لفبركة تمثيلية قصف بسلاح كيميائي وإلصاقها بالجيش السوري.

ويتزامن ذلك مع تحذيرات دولية من استخدام أسلحة كيميائية. وأكدت كل من واشنطن وبريطانيا وفرنسا أنها ستنفذ ضربات ضد قوات الجيش السوري في حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

المصدر: وكالات

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