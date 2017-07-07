القوات الروسية تغلق أجواء شرق المتوسط

أعلنت القوات الروسية إغلاق أجواء المياه الدولية في شرق المتوسط بمحاذاة المياه السورية وأخطرت أجهزة الملاحة في حوض المنطقة بمناورات ستجريها هناك حتى الـ18:00 بتوقيت موسكو.

وورد في النشرة التي عممتها الجهات الروسية المعنية على أجهزة الملاحة الجوية والبحرية وتضمنت إحداثيات منطقة المناورات، أن التشكيلات العسكرية الروسية ستستخدم الذخيرة الحية في المناورات التي ستجريها في المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية في سوريا وشرق المتوسط كانت قد أغلقت أجواء المنطقة المذكورة الأربعاء الماضي، وذلك لمناورات مشابهة لتدريبات اليوم، أعقبتها حينها ضربة جوية وجهتها قاذفات "تو-95" الاستراتيجية لمواقع "داعش" في محافظتي حمص وحماة السوريتين.كما سبق للقوات الروسية وأغلقت المنطقة المذكورة منذ الـ18 حتى الـ30 من يونيو الماضي، حيث وجهت السفن الحربية الروسية في الـ23 من الشهر المذكور ضربة إضافية موجعة للدواعش في سوريا، مستخدمة صواريخ "كاليبر" المجنحة عالية الدقة.

وأغلقت القوات الروسية المنطقة المشار إليها في الفترة بين الـ29 من مايو والـ4 من يونيو، حيث ضربت مواقع "داعش" من فرقاطة "الأميرال ايسين"، وغواصة "كراسنودار" بصواريخ "كاليبر" كذلك.



المصدر: "إنترفاكس"