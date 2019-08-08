القوات الجوية تحول مسلحي النصرة في ريف حماة إلى غبار ( فيديو )

نشرت وكالة Anna News الروسية مشاهد التقطت عبر الطيران المسير السوري أظهرت لحظات من شن القوات الجوية السورية والروسية غاراتها على آليات ومقرات المسلحين في ريف حماة الشمالي .



وبحسب ما ترجم مراسلون عن الوكالة ، حررت القوات السورية يوم 6 آب بلدتي الأربعين في ريف حماة ، بعد هجوم ليلي مباغت شنته القوات السورية على مواقع هيئة تحرير الشام في المنطقة .



وتضيف الوكالة ، بأن الجماعات الإرهابية حاولت رفع معنويات المسلحين من خلال استهداف وقصف المواقع المدنية في ريف حماة ، موقعة عدة شهداء في صفوف المدنيين ، إلا أن هذه الإجراءات من النصرة لا تزال تؤكد الوضع الحرج الذي باتت فيه بعد التقدم الأخير للجيش .



وفي 7 آب ، تمكنت القوات السورية من تحرير بلدة الزكاة في عمق مناطق سيطرة النصرة ، وأوضحت الوكالة أن الإرهابيون استخدموا الكهوف والخنادق والأنفاق والتي وصل عمق بعضها 8 متر ، بهدف التخفي عن قوات الجيش .



ومع ذلك تمكن الجيش السوري من تحرير كامل المنطقة و الحاق الهزيمة والخسائر الفادحة بالنصرة والتي باتت تعيش حالة حرجة أمام أنصارها نتيجة سلسلة الهزائم الأخيرة ، بحسب الوكالة .



وخلال الأيام السابقة لمعارك التحرير ، شنت القوات الجوية السورية والروسية غارات مكثفة استهدفت بدقة آليات ودبابات المسلحين و منصات اطلاق القذائف الصاروخية ، كما دمرت عدة أبنية ومقرات تستخدمها النصرة لاخفاء آلياتها وعربات البي ام بي .



يذكر أن الجيش السوري حرر ، اليوم الخميس ، بلدة تل الصخر وتلتها ومنطقة الصوامع ، متوغلا في الريف الإدلبي انطلاقا ً من مواقعه في المحور الجنوبي من كفرنبودة .









المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف