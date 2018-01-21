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القوات التونسية تقضي على إرهابيين إثنين في ولاية القصرين

 

قضت قوات الحرس الوطني التونسية على إرهابيين إثنين اليوم خلال اشتباك في منطقة سبيطلة القريبة من جبل سمامة بولاية القصرين جنوبي تونس.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن مصدر أمني تونسي قوله إن “وحدة من الحرس الوطني تمكنت من قتل إرهابيين ينتميان لتنظيم ما يسمى “عقبة بن نافع” الموالي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب خلال كمين تم نصبه بعد معلومات عن تحركهم”.

وأوضح المصدر أنه “تم قتل إرهابي في بداية الاشتباك قبل أن يقتل إرهابي ثان متأثرا بجروحه فيما تتواصل العملية الأمنية حيث تلاحق قوات الجيش المجموعة المسلحة”.

ويتحصن عدد من الإرهابيين منذ سنوات في جبال الشعانبي على الحدود بين تونس والجزائر.

 

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