القوات التركية والفصائل الموالية لها يحتلون 4 قرى شمال الحسكة والرقة

احتل الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له عدة بلدات في محيط رأس العين شمال الحسكة وبمحيط تل أبيض شمال الرقة، في حين طال القصف التركي سجن جيركين في القامشلي الذي يحتجز داخله إرهابيون من تنظيم "داعش".



وتمكن الجيش التركي وبمساندة الميليشيات الإرهابية "التركمانية" و"الإخوانية" المنضوية تحت ما يسمى "الجيش الوطني السوري" من احتلال كامل قرية تل حلف الأثرية جنوب غربي رأس العين وصولاً إلى مركز حبوب القرية باتجاه قرية تل الأرقم الحدودية حيث نصبت القوات المهاجمة حاجزا لها في المنطقة.



كما احتل التركي والتابعين له قرية الناصرية جنوب رأس العين على الطريق الواصل إلى بلدة المناجير بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم "قسد".



وأعلن تنظيم " قسد" مساء أمس الجمعة عن استهداف جيش الاحتلال التركي سجن جيركين في القامشلي للمرة الثانية والذي يحتجز داخله إرهابيون من تنظيم "داعش" لافتاً إلى أن قذائف المدفعية التركية حققت إصابات مباشرة داخل السجن، متهما الجيش التركي بمحاولة إحداث ثغرات في بناء السجن ليتمكن مسلحو "داعش" من الهرب عبرها.



وقالت مصادر ميدانية "إن الجيش التركي قصف مواقع تنظيم "قسد" بالمدفعية الثقيلة في بلدة هيمو شمال غربي مدينة القامشلي ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف التنظيم.



ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر محلية في الرقة تأكيدها أن العدوان التركي والميليشيات المسلحة المتحالفة معه سيطروا على قرية حلاوة جنوب شرقي مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، وعلى قرية محربل قرب مدينة تل أبيض على الحدود السورية- التركية، في ريف الرقة الشمالي.



سبوتنيك