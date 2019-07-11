القوات الإيرانية تفكك خلية إرهابية غرب البلاد

فككت القوات الإيرانية خلية إرهابية في محافظة كرمانشاه غربي إيران كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية.



وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم: “تم إحباط محاولة مجموعة إرهابية مرتبطة بالاستكبار العالمي التسلل إلى البلاد عبر الحدود الغربية بغية تنفيذ أعمال إرهابية تخريبية”.



وجاء في البيان: “بعد إجراءات استخبارية دقيقة وعملياتية تم إعداد كمين للمجموعة الإرهابية والاشتباك معها ما أدى لتفكيكها” مشيرا إلى ضبط كميات من السلاح والذخائر وأجهزة الاتصال بحوزة الخلية الإرهابية.



ولفت البيان إلى مقتل أحد عناصر قوات الحرس أثناء العملية.



وكان قائد فيلق شهداء اذربايجان الغربية في إيران العميد حبيب شهسواري أعلن أول أمس مقتل 3 من قوات الحرس الثوري الإيراني على يد إرهابيين في مدينة بيرانشهر جنوب محافظة اذربايجان غرب البلاد.