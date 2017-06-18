القوات الأمريكية تشرع بإنشاء قاعدة لها في الطبقة غرب الرقة

تحدثت “تنسيقيات المسلحين في سوريا” عن بدء القوات الأمريكية في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، بإنشاء مركز قيادة لقواتها العسكرية وتشييد أبنية سكنية لجنودها في نفس المنطقة.



وأوضحت “التنسيقيات” أن “القوات الأمريكية الموجودة في مدينة الطبقة اتخذت منطقة الإسكان العسكري ومدرسة محمد فارس ومباني الأمن العسكري والجنائي في الحي الثالث بالمدينة لإنشاء مقر عسكري وسكني لقواتها”.



ونقلت “التنسيقيات” عن “مصادر محلية” في مدينة الطبقة أن “القوات الأمريكية بدأت بهدم منازل الإسكان العسكرية في مدينة الطبقة وقطعت جميع الطرقات المؤدية إلى المنطقة وشرعت بعمليات البناء”، واضافت ان “القوات الأمريكية تنوي التمركز في المدينة الاستراتيجية واتخاذها قاعدة عسكرية طويلة الأمد على الأراضي السورية”.

المصدر: المنار