القوات الأردنية تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود الأردنية السورية

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أمس الثلاثاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، في المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.

نسب الموقع الإلكتروني الرسمي للقوات المسلحة الأردنية للمصدر العسكري المسؤول، قوله: “إن المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها وبالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، حيث تم في الساعة 1:00 أمس الثلاثاء، وفي المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية مشاهدة 8 أشخاص ينوون التسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”، وأضاف بأنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة شخصين منهم ولاذوا جميعهم بالفرار باتجاه العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 4 أكياس مواد مخدرة تحوي على 168 كف حشيش، و12000 حبة ترامدول، و(550000 حبة كبتاغون، حيث تم تحويلها إلى الجهات المختصة”. ​