القنصلية السورية في كندا تبدأ بتقديم خدماتها في هذا الموعد

تفتتح القنصلية السورية الجديدة في كندا / موريال أعمالها وتبدأ بتقديم خدماتها للرعايا السوريين في كندا ابتداء من الأول من شهر شباط القادم.

وتستقبل القنصلية الرعايا السوريين في كندا خلال أيام الأسبوع من يوم الإثنين وحتى يوم الجمعة ومن الساعة 9 صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.