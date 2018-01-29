القنصلية السورية في كندا تبدأ بتقديم خدماتها في هذا الموعد
تفتتح القنصلية السورية الجديدة في كندا / موريال أعمالها وتبدأ بتقديم خدماتها للرعايا السوريين في كندا ابتداء من الأول من شهر شباط القادم.
وتستقبل القنصلية الرعايا السوريين في كندا خلال أيام الأسبوع من يوم الإثنين وحتى يوم الجمعة ومن الساعة 9 صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.
يمكن لجميع الراغبين بالإستفادة من خدمات القنصلية مراسلتها عن طريق الإيميل أو زيارتها على العنوان التالي:
491 Boul Lebeau #200
Montreal QC H4N 1S2
Tel: 514 992 4432
E mail: info@syrian-consulate.ca
المصدر: وكالات
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