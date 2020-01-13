القناة 13 العبرية: كاتس أجّل زيارة مقرّرة إلى دبي لاعتبارات أمنية

أكدت وسائل إعلام عبرية، أنّ وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أجّل زيارة مخططة منتصف الشهر الحالي إلى إمارة دبي “لاعتبارات أمنية”.



وذكرت القناة 13 العبرية، أنّ الزيارة التي كانت على خلفية معرض “إكسبو”، كان من المفترض أن تكون زيارة رسمية لكاتس، يعقد خلالها لقاءات سياسية من أجل “دفع مبادرته لإبرام اتفاقية عدم القتال مع دول الخليج“.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت في كانون الأول الماضي، أن مدير عام وزارة الخارجية في الكيان يوفال روتيم، وقّع الأوراق الرسمية لمشاركة “إسرائيل” في معرض “إكسبو” العالمي الذي سيقام بدبي في تشرين الأول المقبل.



وزار روتيم دبي على رأس وفد ضم مسؤولين كبار في مكتب رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي، في إطار الاستعدادات لافتتاح المعرض، والتقى مسؤولين في حكومة دولة الإمارات، وإدارة “الاكسبو”، في إطار هذه الاستعدادات.

وكان قد ظهر شريط فيديو لكاتس وهو يقف بالقرب من جامع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان في أبو ظبي قائلاً بالعبرية “أنا متحمس للوقوف هنا في أبو ظبي ولتمثيل مصالح إسرائيل تجاه دول الخليج العربي”.



وقبل ذلك، قامت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، يوم 29 تشرين الأوّل 2018، بزيارة رسمية لمسجد “الشيخ زايد بن سلطان” في أبو ظبي، بدعوة من الشيخ محمد بن زياد.

ريغيف قالت حينها: “أنا هنا في مسجد الشيخ زايد، أبو الأمة، للمرة الأولى وزيرة من إسرائيل توجد هنا”.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الإسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينيين وسط صمت عرب تجاه ما يجري.