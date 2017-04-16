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القمر امتلك حقلا مغناطيسيا قبل مليارات السنين

أكد علماء الكواكب الأميركيون أن القمر امتلك حقلا مغناطيسيا منذ 3 مليارات عام، ونشرت مجلة "Earth and Planetary Science Letters" مقالا بينت فيه أن القمر امتلك حقلا مغناطيسيا خاصا به حسب العلماء على مدى مليار عام تقريبا، ويمكن مقارنته بالحقول المغناطيسية لدى كواكب أخرى.

ويعتقد العلماء أن باطن القمر كان نواة منصهرة ساخنة، من الحديد والنيكل مع شوائب من الكبريت والكربون، وكانت عملية بلورة تلك المادة تؤدي إلى انبعاث الحرارة، التي تسببت في تشكيل تيارات من المادة الساخنة في جوف القمر وظهور الحقل المغناطيسي فيه.

وقد أجرى الخبراء تجارب على المادة التي يمكن برأيهم أن تشكل النواة، وحددوا حصص الحديد والنيكل والكبريت والكربون فيها، وذلك باستخدام المعلومات من بعثة "أبولو" القمرية عن مكونات الصخور القمرية، فيما لا يمتلك القمر في الوقت الحاضر حقلا مغناطيسيا، أما باطنه فيتألف من نواة صلبة وغشاء سائل،

يذكر أن الأرض وعطارد والعمالقة الغازية الأربعة، وجانيميد، بصفته أكبر قمر للمشتري هي التي تمتلك في الوقت الراهن حقولا مغناطيسية.

وكالات

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