القضاءعلى العشرات من إرهابيي “داعش” وتدمير عتاد في دير الزور وريف حمص

أكد مصدر عسكري “مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير منصات إطلاق صواريخ لهم في دير الزور”.



وأفاد المصدر بأن حامية مطار دير الزور العسكري اشتبكت خلال الساعات الماضية مع إرهابيين من تنظيم “داعش” على طول الساتر الشرقي للمطار و”أوقعت العديد منهم قتلى ومصابين بينما لاذ الآخرون بالفرار”.



وفى مدينة دير الزور تأكد وفقا للمصدر العسكري “تدمير منصات إطلاق صواريخ وتحصينات لإرهابيي التنظيم التكفيري والقضاء على عدد منهم وذلك برمايات ونيران من سلاحي المدفعية والدبابات في الجيش العربي السوري على بؤرهم وتجمعاتهم في حيي الصناعة والجبيلية”.



ويستهدف تنظيم داعش الإرهابي الأحياء السكنية في دير الزور وقرى وبلدات ريف المحافظة بالقذائف الصاروخية والهاون ويمنع وصول المواد الأساسية والغذائية إليها في محاولة يائسة منه للنيل من صمود الأهالي وموقفهم الداعم للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري”.



- كما كثفت وحدات من الجيش العربي السوري من عملياتها النوعية على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الشرقي.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على مواقع انتشار إرهابيي تنظيم “داعش” وطرق إمدادهم في قرية عرشونة وشرق قرية تياس وشرق المحطة الرابعة لضخ النفط ومنطقة بئر الفواعرة ومحيط قصر الحير وشرق مدينة القريتين بالريف الشرقي.



وأشار المصدر إلى أن الضربات أدت إلى “مقتل العشرات من إرهابيي التنظيم وتدمير عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة وجرافة لهم” كانت تقوم بأعمال تخريب وتدمير في البنى التحتية.



وأعادت وحدات من الجيش أمس الأول الأمن والاستقرار إلى قرية شريفة الواقعة جنوب مطار التيفور غرب مدينة تدمر بنحو 60 كم وذلك بعد يوم من سيطرتها على التلال المحيطة بالقرية وتكبيد إرهابيي تنظيم “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والآليات.

سانا