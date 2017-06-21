القضاءعلى العشرات من إرهابيي “داعش” و “ النصرة” بدير الزور ودرعا وريف السويداء

خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت نقاطا عسكرية في دير الزور كما وجهت وحدات أخرى ضربات مركزة على مناطق انتشار التنظيم شرق سلمية في وقت تم فيه تنفيذ عمليات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك “جبهة النصرة” في درعا وريف السويداء.



فقد سقط عشرات القتلى في صفوف تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خلال ضربات جوية ومدفعية نفذتها وحدات من الجيش العربي السوري على بؤرهم ومناطق انتشارهم في دير الزور.



وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت نقاطا عسكرية على اتجاه حي الجبيلة وقطاع التنمية وقرب منطقة المقابر في دير الزور.



ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بإفشال الهجوم بعد “مقتل 11 ارهابيا من التنظيم التكفيري وإصابة آخرين”.



إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش العربي السوري تجمعات لتنظيم “داعش” في محيط تلة الصنوف وحقل التيم وحيي الحويقة والعمال ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين بين ارهابيي التنظيم.



ودمر الطيران الحربي قضى في سلسلة غارات جوية على عشرات الإرهابيين من تنظيم “داعش” ودمر لهم 3 آليات متنوعة في حويجة كاطع وحيي الصناعة والحميدية ومحيط لواء التأمين.



ودمرت وحدات من الجيش بضربات من سلاح المدفعية أمس الأول أوكارا وتحصينات لتنظيم “داعش” وقضت على العديد من إرهابييه في محيط مدرسة البانوراما ومحيط تل بروك وغرب الاذاعة بقرية عياش والثردة ومحيط المطار العسكرى وحى الحويقة في مدينة دير الزور وريفها.



في ريف حماة وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة على مناطق انتشار لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية شرق منطقة سلمية.



ودكت وحدات من الجيش مقرات وتحركات لتنظيم “داعش” الإرهابي على محور خط البترول وتبارة الديبة شرق منطقة سلمية ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من أفراد التنظيم التكفيري وتدمير كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.



وتنفذ وحدات الجيش منذ بداية الشهر الجاري عملية عسكرية في ريف سلمية الشرقي لاجتثاث إرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي ومنع هجماتهم الارهابية على التجمعات السكنية وقطع خطوط امدادهم باتجاه منطقة شاعر وجب الجراح في ريف حمص الشرقي المتاخم سيطرت خلالها على العديد من النقاط الاستراتيجية وعلى خط البترول في رسم التيمه.



في درعا وريف السويداء نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.



وأفاد مصدر عسكري بأن العمليات أسفرت عن “القضاء على العشرات من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة وتدمير قاعدة إطلاق صواريخ مضادة للدروع في قرية مليحة العطش ومنطقة درعا البلد وفي تلول سلمان بريف السويداء الشمالي الشرقي”.



إلى ذلك أقرت التنظيمات الارهابية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل 12 إرهابيا في منطقة درعا البلد من بينهم متزعم ما يسمى “كتيبة سيوف حوران” بلال ياسين المسالمة والمتزعم العسكري “عيسى محمد سلامة المسالمة”.



وتتلقى التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم جبهة النصرة المنتشرة في ريفي درعا والسويداء التوجيهات من غرفة عمليات موجودة في الأردن تديرها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية والسعودية والقطرية والفرنسية والتركية.



إلى ذلك دمرت وحدات من الجيش العربي السوري تجمعات وآليات لتنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في أقصى ريف دمشق الجنوبي الشرقي.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش كثفت ضرباتها على تحركات وتجمعات لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في أراضي الروابي وتل رينبة ومحيط بئر القصب ورجم الصريحي بالريف الجنوبي الشرقي.



وأشار المصدر إلى أن الضربات أسفرت عن “مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير 3 عربات مزودة برشاشات ثقيلة و4 عربات نقل و5 دراجات نارية وراجمة صواريخ على قاعدة أرضية”.

سانا