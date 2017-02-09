القضاءعلى إرهابيين من “داعش” بمنطقة المقابر في ديرالزور وتدمير آليات للتنظيم بريف حلب

دمرت وحدة من الجيش العربي السوري تجمعات وآليات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في قرية تل أيوب بريف حلب الشرقي.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش نفذت صباح اليوم عمليات نوعية على مواقع انتشار إرهابيين من تنظيم “داعش” وتحرك لآلياتهم في قرية تل أيوب شرق الكلية الجوية بالريف الشرقي.



وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير 4 سيارات مزودة برشاشات ثقيلة”.



وأحكمت وحدات من حماية مطار كويرس أول أمس السيطرة على تلة الحوارة وسط بحيرة الجبول بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي فيها لتصبح بذلك البحيرة بكاملها تحت سيطرة قوات الجيش العربي السوري.



- كما نفذت وحدة من الجيش بتغطية من الطيران الحربي عمليات نوعية على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور الجنوبي.



ونفذت وحدات من الجيش دير الزور باسناد من سلاح الجو نفذت عمليات مكثفة على تحصينات لإرهابيي تنظيم داعش وخطوط إمداده في منطقة المقابر جنوب المدينة.



وأسفرت العمليات عن “تكبيد التنظيم التكفيري خسائر بالأفراد والعتاد الحربي”.



وحققت وحدات الجيش أمس تقدما فى منطقة المقابر ودمرت تجمعات وآليات لتنظيم داعش الإرهابى قرب مفرق منطقة الثردة جنوب المطار وفي منطقة المعامل والمكبات وسرية جنيد وشركه الكهرباء على المحور الجنوبى لمدينة دير الزور.

سانا