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القضاءعلى أكثر من 15 إرهابيا من تنظيم جبهة النصرة في ريفي حماة وإدلب

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد جوي عمليات نوعية على تجمعات وخطوط امداد المجموعات الارهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة في ريفي حماة وادلب.

ووجهت وحدات من الجيش ضربات مكثفة على تحصينات ومواقع انتشار المجموعات الارهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة في قريتي البويضة وعطشان وبلدة اللطامنة وعلى أطراف بلدة كفرزيتا بالريف الشمالي.

و أسفرت الضربات عن مقتل 11 ارهابيا من بينهم ” مصطفى الأعرج وخالد عبد العزيز الفاضل” وتدمير آليتين لهم.

وأوقعت وحدة من الجيش قتلى ومصابين بين صفوف الإرهابيين في مدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي وذلك في عمليات نوعية ضد مقراتهم وتحركاتهم.

إلى ذلك نفذ سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري سلسلة رمايات على تجمعات وأوكار تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة له في قرية سفوهن وبلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي أدت إلى القضاء على 4 ارهابيين من تنظيم جبهة النصرة وإصابة 7 آخرين وتدمير اليتين.

كما تم تدمير آليات لتنظيم جبهة النصرة وإيقاع العديد من إرهابييه قتلى ومصابين في غارات جوية على أوكارهم ومناطق تحركهم جنوب مدينة خان شيخون.

وسقط أمس أكثر من 70 قتيلا ومصابا من إرهابيى تنظيمي ” جبهة النصرة ” و ” داعش ” ودمر لهما أكثر من 10 آليات ومستودع ذخيرة وذلك خلال عمليات الجيش العربي السورى المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيرى بريفي حماة وإدلب.

في ريف إدلب بين مصدر عسكري أن سلاح الجو دمر مستودعا للذخيرة و العبوات الناسفة والصواريخ و3 عربات لتنظيم جبهة النصرة الارهابي في كفر نبل بريف ادلب.

سانا 

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