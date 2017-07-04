القضاء على 63 إرهابياً في الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي القضاء على 63 إرهابياً وتوقيف 22 آخرين خلال عمليات للجيش الجزائري في عدة مناطق في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: إنه تم خلال الفترة ذاتها توقيف 100 شخص يدعمون الجماعات الإرهابية في البلاد، إضافة إلى توقيف 4 تجار أسلحة وتدمير 241 مخبأ للإرهابيين.

وأشار البيان إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بينها 167 بندقية كلاشينكوف ومدفعان وقاذفات صاروخية ورشاشات وبنادق أخرى ومسدسات وكميات من الطلقات فضلاً عن تدمير 3 ورشات لصناعة المتفجرات ومئات القنابل وإتلاف كميات من المواد الكيميائية.

كما لفت البيان إلى أنه تم أيضاً ضبط أجهزة كشف معادن وعدد من الآليات، إضافة إلى توقيف عدد من تجار المخدرات وكميات منها.

وتمكن الجيش الجزائري خلال النصف الأول من العام الحالي، من كشف وتدمير 272 قنبلة تقليدية الصنع، و121 لغماً تقليدي الصنع، و12 مدفعاً تقليدي الصنع.

ويخوض الجيش الجزائري مواجهات مع الجماعات الإرهابية وخاصة في مناطق شرقي البلاد منذ عدة سنوات حيث قضى على العشرات من الإرهابيين كان آخر ذلك القضاء على خمسة إرهابيين في ولاية عين الدفلى جنوب غرب العاصمة الجزائرية في أيار الماضي.

وكالات