القضاء على مسلحين اثنين في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية

أعلن مصدر حكومي في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية القضاء على مسلحين اثنين خلال تنفيذ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية أمنية ضد عناصر المجموعات المتطرفة الذين يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية.



ونقلت وكالة “تاس” عن المصدر قوله في بيان: إنه وفقاً لمعلومات أولية تم القضاء على اثنين من المسلحين فيما تستكمل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها حول المجموعة المتطرفة.



وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق بدء عملية أمنية في جمهورية قبردينو بلقاريا حيث تم فرض نظام قانوني خاص في أجزاء من مدينة تشيغيم في منطقة تشيغيمسكي ضمن العملية.



وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في آب الماضي إلقاء القبض على شخص خطط لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف المؤسسات الحكومية في جمهورية قبردينوة بلقاريا الروسية.