القضاء على مجموعتين إرهابيتين من تنظيم “داعش” بريف حمص

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوم إرهابيين لتنظيم “داعش” على نقاط عسكرية بريف حمص الشرقي وأوقعت بين صفوفه العديد من القتلى والمصابين.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة “اشتبكت مع مجموعة إرهابية من “داعش” تسللت من قرية منوخ باتجاه نقاط عسكرية في تلول الطفحة في الجهة الجنوبية لبلدة جب الجراح بريف حمص الشرقي وأسفرت الاشتباكات عن مقتل كامل أفراد المجموعة وتدمير ما بحوزتها من أسلحة وذخائر”.



وعلى المحور ذاته “قصفت وحدة من الجيش مجموعة إرهابية شرق قرية جباب حمد بنحو 4 كم ما أدى إلى القضاء على أفراد المجموعة وتدمير آلياتها وعتادها” بحسب المصدر العسكري.



وقضى الطيران الحربى السوري أمس على العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة حميمة قرب الحدود الادارية بين محافظتي حمص ودير الزور في حين حققت وحدات الجيش بالتعاون مع الحلفاء أمس الأول تقدما جديدا في ملاحقة تنظيم “داعش” الإرهابي في عمق البادية السورية عبر تطويقها حقل الهيل النفطي شمال شرق مدينة تدمر بنحو 40 كم.

سانا