موسكو تعلن إغلاق أجواء المياه الدولية في شرق المتوسط
اعتراض أممي على عودة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم
مقتل وجرح 26 جنديا مصريا جراء تفجير إرهابي شمال سيناء
دبلوماسي أميركي: ولي العهد السعودي الجديد هو حلم إسرائيلي
القوات الروسية تغلق أجواء شرق المتوسط
الخارجية : العدوان التركي في أعزاز وجسرين واخترين يجعل أنقرة شريكاً أساسياً للإرهاب
الجيش العربي السوري يمدد وقف القتال جنوب البلاد حتى السبت
بعد هروبهم من الموصل .. عناصر من “داعش” يحتلون منازل مدنيين في قرى من الحسكة
إسرائيل حضرت على هامش محادثات عمّان والهدف منطقة عازلة في جنوب سوريا
لبنان يفكك خلية تجند لاجئين سوريين لمصلحة داعش
بعد نقضهم اتفاق المصالحة … أنباء عن استعداد دفعة للخروج من قدسيا والهامة نحو إدلب
اليوم الأول من «أستانا ــ 5»: روسيا ضامن مشترك لكل الميدان
«ترامب المكبّل» يسعى إلى توثيق العلاقات مع موسكو
بغداد تقرّ مجلساً «تنسيقياً» مع السعودية والعبادي يمنع «الحشد» من اجتياز الحدود
قطر تواصل رفض «الوصاية» التصعيد يستبق اجتماع القاهرة

القضاء على مجموعتين إرهابيتين من تنظيم “داعش” بريف حمص

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوم إرهابيين لتنظيم “داعش” على نقاط عسكرية بريف حمص الشرقي وأوقعت بين صفوفه العديد من القتلى والمصابين.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة “اشتبكت مع مجموعة إرهابية من “داعش” تسللت من قرية منوخ باتجاه نقاط عسكرية في تلول الطفحة في الجهة الجنوبية لبلدة جب الجراح بريف حمص الشرقي وأسفرت الاشتباكات عن مقتل كامل أفراد المجموعة وتدمير ما بحوزتها من أسلحة وذخائر”.

وعلى المحور ذاته “قصفت وحدة من الجيش مجموعة إرهابية شرق قرية جباب حمد بنحو 4 كم ما أدى إلى القضاء على أفراد المجموعة وتدمير آلياتها وعتادها” بحسب المصدر العسكري.

وقضى الطيران الحربى السوري أمس على العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة حميمة قرب الحدود الادارية بين محافظتي حمص ودير الزور في حين حققت وحدات الجيش بالتعاون مع الحلفاء أمس الأول تقدما جديدا في ملاحقة تنظيم “داعش” الإرهابي في عمق البادية السورية عبر تطويقها حقل الهيل النفطي شمال شرق مدينة تدمر بنحو 40 كم.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.