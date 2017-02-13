القضاء على مجموعة كاملة من إرهابيي “داعش” في دير الزور والتصدي لهجوم لإرهابي “النصرة” على أحياء سكنية بدرعا

وجهت وحدة من الجيش العربي السوري ضربات مركزة على تجمعات وتحركات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في مدينة دير الزور.



وأسفرت الضربات عن القضاء على كامل مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” وتدمير مستودع ذخيرة وسيارة مركب عليها مدفع ثقيل قرب دوار غسان عبود.



إلى ذلك أفادت مصادر أهلية بأن “تنظيم /داعش/ الإرهابي قام بتصفية قائد عملية منطقة المقابر نتيجة فشل الهجوم والخسائر الكبيرة التي مني بها التنظيم”.



ودمرت وحدة من الجيش أمس رشاشا ثقيلا لتنظيم “داعش” وقضت على العديد من ارهابييه في محيط لواء التأمين بدير الزور.



في هذه الأثناء تصدت وحدات من الجيش لاعتداءات المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة الارهابي على عدد من الأحياء السكنية في مدينة درعا وكبدتهم خسائر في الأفراد والعتاد.



وأفاد مصدر عسكري بأن “وحدات من الجيش تصدت لاعتداءات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي على محاور المنشية وحميدة الطاهر وساحة بصرى والمؤسسة في مدينة درعا”.



ولفت المصدر إلى إن وحدات الجيش “سيطرت على الموقف القتالي بعد تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد”.



ودمرت وحدات الجيش أمس سيارتين مفخختين للإرهابيين جنوب شرق حي المنشية وتمكنت من صد الهجوم واحتوائه الذي تركز على محاور شارع السويدان ودوار المصري وجامع بلال الحبشي والجمارك القديمة باتجاه الطرف الجنوبي الشرقي لحي المنشية بالتوازي مع استهداف الإرهابيين حي المنشية بالمدفعية والهاون ومدفع جهنم والرشاشات ما تسبب باستشهاد شخصين وإصابة العديد من المواطنين بجروح خطرة.



إلى ذلك اقرت التنظيمات الارهابية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل 11 إرهابيا من بينهم 4 من تنظيم جبهة النصرة وهم الأردني الملقب “أبو ريان المهاجر” و”موسى عوض الشحادة” و “محمد عبد الغني أوسطة” والمدعو “أبو محمد” اضافة الى الإرهابيين الفلسطيني “خالد أحمد نصار” و”ابراهيم نضال المصري” و”أحمد محمد سلمان أبازيد” و”أحمد خيام المحاميد” و”محمود أمجد عيسى المحاميد” و”باسل نايف سليمان الدروبي” و “أحمد القداح”.

سانا