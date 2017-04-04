القضاء على عدد من متزعمي “جبهة النصرة” بريف حمص وإيقاع 50 قتيلاً ومصاباً بصفوف إرهابيي “داعش” في دير الزور ومحيطها

قضت وحدة من الجيش العربي السوري على عدد من متزعمي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي خلال العمليات المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري من الريف الشمالي لحمص.



وأفاد مصدر عسكري بأن “وحدة من الجيش نفذت رمايات نارية دقيقة على أوكار إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المنضوية تحت زعامته في قرية دير فول شمال شرق مدينة حمص أسفرت عن تدمير مستودع مواد متفجرة وسيارتين مفخختين ومقتل وإصابة عدد من متزعمي التنظيم الإرهابي”.



ودمرت وحدات من الجيش أمس مقراً ومستودع ذخيرة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في قرى دير فول وتلدو وكفرلاها ومنطقة المشجر الجنوبي بالريف الشمالي للمحافظة.



وتنتشر تنظيمات إرهابية في عدد من القرى والبلدات بريف حمص الشمالي وتتخذ من الأهالي دروعا بشرية وتستخدم أقبية بعض الأبنية والمنازل السكنية مستودعات للمواد المتفجرة والأسلحة والذخيرة والمواد الكيميائية التي تحصل عليها بمساعدة الأجهزة الاستخبارية التركية والإسرائيلية والقطرية والسعودية وغيرها من الدول الراعية للإرهاب.



- كما أوقعت وحدات من الجيش العربي السوري 50 قتيلا ومصابا بين صفوف تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية خلال عملياتها على تجمعاتهم ومحاور تحركاتهم في دير الزور ومحيطها.



وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش قصفت بضربات مركزة صباح اليوم تجمعات لتنظيم “داعش” في منطقة المقابر وحيي الجبيلية والرشدية ومحيط الفوج 137 وشرق المطار ومحطة الكهرباء في دير الزور ومحيطها.



وبين المصدر أن الضربات “أسفرت عن القضاء على 28 إرهابيا من التنظيم التكفيري واصابة 22 آخرين وتدمير قاعدة صواريخ مضادة للدروع وسيارة مركب عليها رشاش”.



واشتبكت وحدة من الجيش أمس مع مجموعة من إرهابيي “داعش” تسللت من محور الرشدية باتجاه إحدى النقاط العسكرية المدافعة عن الأحياء الآمنة في المدينة وانتهت الاشتباكات بإيقاع أفراد المجموعة المتسللة بين قتيل ومصاب وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة.

سانا