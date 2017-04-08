القضاء على عدد من متزعمي تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في درعا البلد وبصرى الشام

قضت وحدات من الجيش العربي السوري على إرهابيين بينهم متزعمون من تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالكيان الإسرائيلي في مدينة بصرى الشام ومنطقة درعا البلد.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش نفذت صباح اليوم رمايات مركزة على مقر لمتزعمي تنظيم جبهة النصرة في مدينة بصرى الشام بالريف الشرقي ما أسفر عن “تدمير المقر ومقتل جميع من بداخله”.



وأشار المصدر إلى ان وحدة من الجيش قضت على مجموعة إرهابية في حي طريق السد بمنطقة درعا البلد.



وتعد منطقة درعا البلد أحد الممرات الرئيسية لتسلل المرتزقة عبر الحدود الأردنية بعد تدريبهم في معسكرات إرهابية داخل الأردن بالتنسيق مع الموساد الإسرائيلي واستخبارات غربية وإقليمية.



وأوقعت وحدات من الجيش أمس الأول قتلى بين إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في منطقتي درعا البلد واللجاة وأحبطت هجومهم على إحدى النقاط العسكرية بالريف الشمالي الغربي.

سانا