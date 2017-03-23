القضاء على عدد من الإرهابيين في منطقة المعامل شمال جوبر

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات مكثفة على مواقع انتشار إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية التابعة له شمال حي جوبر وغوطة دمشق الشرقية.

وتركزت العمليات خلال الساعات القليلة الماضية على النقاط التي تسللت إليها المجموعات الإرهابية أول أمس في محيط منطقة معامل الغزل شمال حي جوبر وأسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.



وأسفرت العمليات العسكرية للجيش على مواقع الإرهابيين شمال حي جوبر خلال اليومين الماضيين عن مقتل أكثر من 157 إرهابيا بينهم أجانب ومتزعمون وإصابة المئات وتدمير 3 عربات مفخخة قبل وصولها إلى نقاط الجيش و3 دبابات و4 عربات مدرعة و5 مرابض هاون و3 مدافع و15 عربة مزودة برشاشات للتنظيمات الإرهابية.



وقصفت وحدات الجيش محاور تحرك وخطوط إمداد الإرهابيين القادمة من عمق الغوطة الشرقية باتجاه شمال حي جوبر وأوقعت بينهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.



وأحبطت وحدات الجيش أمس المحاولات المتكررة لإرهابيي “جبهة النصرة” والتنظيمات التابعة له لفك الطوق عن المجموعات الإرهابية المحاصرة في منطقة معامل الغزل شمال جوبر.



وكانت مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له تسللت أول أمس باتجاه محيط معامل الغزل شمال جوبر حيث تصدت لها وحدات الجيش العاملة فى المنطقة وأوقعت العديد من القتلى والمصابين بين صفوفها وألقت القبض على عدد الإرهابيين.



- في ريف حمص أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة على الأطراف الشرقية لبلدة المشرفة وقضت على عدد من إرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” خلال عملياتها المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري.



وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش نفذت عملية نوعية على أحد أوكار متزعمي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في قرية الغنطو بالريف الشمالي ما أسفر عن “تدميره ومقتل العديد من الإرهابيين بينهم الملقب أبو عبيدة طه وعبد الرحمن المرعى وإصابة آخرين”.



وأشار المصدر الى ان وحدات من الجيش وجهت رمايات مكثفة على تجمعات الإرهابيين في قرى أم شرشوح والغجر والبايكة ومنطقة التلول الحمر بريف حمص الشمالى ما أدى إلى “تكبيدهم خسائر بالافراد والعتاد الحربي”.



ولفت المصدر العسكري إلى أن وحدة من الجيش “دمرت بعد رصد ومتابعة سيارة مفخخة للتنظيمات الإرهابية قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية على طريق حمص سلمية شرقي قرية المشرفة”.



وأوقعت وحدات من الجيش أمس قتلى ومصابين في صفوف تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية ودمرت آلياتهم في الرستن والسعن الأسود وقرية عيدون شمال مدينة حمص بنحو 20 كم.



إلى ذلك أكد المصدر العسكري “تدمير سيارة مزودة برشاش ومقتل كامل أفراد مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” خلال عمليات الجيش على تجمعاتهم وتحركاتهم شرق بلدة جب الجراح” شرق مدينة حمص بنحو 73 كم.



ودمرت وحدات من الجيش أمس الأول تجمعات وآليات لإرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة الباردة وتلة عايد الحسون وقرية رحوم وبلدة السخنة ومحيطها شمال شرق تدمر.

سانا