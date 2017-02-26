القضاء على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” في درعا البلد وريفي إدلب وحماة وتدمير تجمعات لتنظيم “داعش” بدير الزور

قضت وحدة من الجيش العربي السوري في درعا على معظم أفراد مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي في منطقة درعا البلد.



وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش قصفت بصاروخ موجه بؤرة إرهابية جنوب غرب ضاحية اليرموك في منطقة درعا البلد “ما أسفر عن مقتل أفراد المجموعة الإرهابية وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم”.



ودمرت وحدات من الجيش أمس مربض مدفعية وعربة مزودة برشاش وعربتين مدرعتين خلال التصدي لهجوم شنه إرهابيو تنظيم جبهة النصرة على حي المنشية من اتجاه دوار المصري وغرب المدينة وغرب الجمرك القديم وتل الزميطية في درعا البلد.



كما قضت وحدات من الجيش باسناد من سلاح الجو على أكثر من 19 إرهابيا من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامته في اطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث الارهاب من ريفي إدلب وحماة.



ووجه سلاح الجو السوري ضربات مكثفة على مواقع انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة و”جيش النصر” وتحركاتهم في قريتي معرحرمة والجابرية بريف إدلب الجنوبي.



و اسفرت عن مقتل اكثر من 7 ارهابيين وإصابة 13 اخرين وتدمير آلية من نوع بيك آب.



ودمر الطيران الحربي مقرا لما يسمى “جيش النصر” وقضى على 8 من ارهابييه كانوا يتحصنون داخل المقر في قرية المستريحة باقصى ريف ادلب الجنوبي الشرقي.

وفي ريف حماة الشمالي تاكد مقتل الإرهابي “عبد القادر عبد الكريم” أحد المتزعمين فيما يسمى “تجمع العزة” مع إرهابيين آخرين في عمليات لوحدات من الجيش والقوات المسلحة على مقراتهم في بلدة اللطامنة.



كما دمرت وحدة من الجيش مقرا لإرهابيي “حركة أحرار الشام” الممولة من نظام آل سعود في بلدة كفرزيتا بالتزامن مع تنفيذ ضربات مركزة اسفرت عن مقتل ارهابيين اثنين من تنظيم جبهة النصرة في قرية الحميرات وتحقيق اصابات مباشرة في صفوف ارهابيي “جيش النصر” في تل هواش بالريف الشمالي.



وقضت وحدات من الجيش الخميس الماضي على 23 ارهابيا من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامته في بلدة طيبة الإمام وتل هواش بريف حماة الشمالي.



في هذه الأثناء نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري طلعات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية في عدد من قرى ومناطق ريف حمص الشرقي.



وأفاد مصدر عسكري بأن الطيران الحربي السوري “دمر عربات مدرعة مزودة برشاشات ومقرات لإرهابيي تنظيم /داعش/ شرق بلدة جب الجراح وشمال قرية الطفحة ورسم السبعة ورسم حميدي وهبرة غربية وجباب حمد بريف حمص الشرقي وفي قرية الباردة بريفها الجنوبي الشرقي”.



وتشهد منطقة الريف الممتد بين محافظات حمص والرقة وحلب وحماة تحركات للمجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي التي تقوم بنقل الأسلحة والذخيرة والارهابيين من عمق البادية السورية لدعم عمليات مجاميعها التكفيرية في منطقة تدمر وغيرها.



- إلى ذلك دمرت وحدات من الجيش بتغطية من سلاح الجو تجمعات ومقرات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.



وخاضت وحدات من الجيش بعد منتصف الليل اشتباكات متقطعة مع مجموعات من تنظيم “داعش” الإرهابي ترافقت بضربات مدفعية على مواقع انتشارهم وتحصيناتهم في محيط منطقة المقابر ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين.



ودمر الطيران الحربي مقر قيادة وتحصينات وآليتين لإرهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر وسرية جنيد.



واوقع الطيران الحربي أمس خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط جبل الثردة ومناطق البانوراما والمقابر والمكبات وسرية جنيد في دير الزور.

سانا