القضاء على إرهابيين من “داعش” بريف السويداء وجرود القلمون ومصادرة أسلحتهم

قضت وحدات من الجيش العربي السوري على مجموعة مؤلفة من 5 إرهابيين من تنظيم داعش ودمرت لهم آليتين في منطقتي القلمون الغربي والشرقي بريف دمشق.



وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش نفذت كمينا محكما ضد مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش في جرود القلمون الغربي أدى إلى مقتل أفراد المجموعة المؤلفة من 5 إرهابيين ومصادرة أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.



وفي سلسلة جبال القلمون الشرقي أشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش دمرت “نقطة محصنة لإرهابيي التنظيم التكفيري وسيارة مزودة برشاش ثقيل وحافلة تقل عددا من الإرهابيين في منطقة كسارات المنقورة”.



وبين المصدر أن عناصر الهندسة قاموا بتفكيك 3 عبوات ناسفة على طريق الناصرية -تدمر زرعها الارهابيون بقصد إعاقة تقدم وحدات الجيش التي تتابع عملياتها ضد تجمعات التنظيم الإرهابي في المنطقة ذاتها.



وقضت وحدات من الجيش أمس على 10 إرهابيين من تنظيم داعش على طريق خان المنقورة/مثلث تدمر في أقصى ريف دمشق الشمالي الشرقي ودمرت لهم اليتين مزودتين برشاشين ثقيلين في حين فككت وحدة من عناصر الهندسة 14 عبوة ناسفة زرعها ارهابيو التنظيم التكفيري على طريق قرن الكبش في جبال القلمون الشرقية.



- إلى ذلك قضت وحدة من الجيش العربي السوري على أكثر من 10 إرهابيين من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في رمايات دقيقة على تجمع لهم في محيط قرية الرشيدة شرق مدينة السويداء بنحو 38 كم.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش “نفذت رمايات نارية على تجمع لإرهابيي تنظيم داعش شرق قرية الرشيدة أدت إلى القضاء على أكثر من 10 إرهابيين واصابة آخرين وتدمير عدد من الصهاريج”.



وأوقعت وحدة من الجيش أمس أفراد مجموعة إرهابية بين قتيل ومصاب ودمرت ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر في قرية القصر بريف السويداء الشمالي الشرقي.



وتعمل وحدات الجيش العاملة في ريف السويداء بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على إحباط محاولات إرهابيي “داعش” التسلل إلى التجمعات السكانية المنتشرة على أطراف بادية السويداء وتدمير مقراتهم وتجمعاتهم ومنع تهريب الأسلحة والنفط المسروق من الآبار السورية.

سانا