القضاء على إرهابيين من “جبهة النصرة” بريف حمص

قضت وحدات من الجيش العربي السوري على 3 مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريفي السويداء ودرعا.



وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش نفذت عملية نوعية ضد تجمع لتنظيم جبهة النصرة بين قريتي برغشه – الشياحات في عمق منطقة اللجاة بريف السويداء الشمالي الغربي ما أسفر عن “مقتل مجموعة إرهابية وتدمير عتادها”.



ولفت المصدر العسكري إلى أن وحدة من الجيش “قضت على مجموعتين إرهابيتين من تنظيم جبهة النصرة تسلل أفرادهما من اتجاه تلول خليف وقرية أم ولد بريف درعا الشرقي باتجاه إحدى النقاط العسكرية بريف السويداء الغربي”.



وتتصدى وحدات الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية لاعتداءات إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة المنتشرين في قرى ريف درعا الشرقي على النقاط العسكرية والقرى والبلدات المجاورة وتكبدهم الكثير من الخسائر بالأفراد والعتاد.



إلى ذلك افاد المصدر العسكري بان وحدات من الجيش وجهت رمايات مكثفة على مقرات وتحركات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في منطقة درعا البلد ما أدى إلى “مقتل عدد منهم وتدمير مقرين في حي طريق السد ودشمة رشاش شمال دوار حي الكرك”.



ودمرت وحدات من الجيش امس الاول مقرا لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في حى طريق السد بدرعا البلد ومدفعا للقذائف الصاروخية وعددا من الدشم والسواتر والآليات في مغر المير وشرق بلدة كفرناسج في ريفي دمشق ودرعا.



- إلى ذلك وجه سلاحا الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري قبل ظهر اليوم ضربات مكثفة على مقرات وتحركات لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الشمالي.



وذكر مصدر عسكري أن الضربات أسفرت عن “تدمير أحد مقرات تنظيم جبهة النصرة ومقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم بينهم متزعمون وأجانب بين قرية دير فول ومدينة الرستن بالريف الشمالي”.



وقضت وحدات من الجيش أمس على مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في تل أبو السناسل ودمرت نقاط تحصن وأسلحة وذخائر للإرهابيين في منطقة الدبور وقرية جوالك بريف حمص الشمالي.

سانا