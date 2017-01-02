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القضاء على إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” في قرية أم شرشوح بريف حمص

نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة عملية نوعية على تجمع لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في قرية أم شرشوح بريف حمص الشمالي.

وا في حمص وجه سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري صباح اليوم ضربات مركزة على تجمع لإرهابيي “جبهة النصرة” في قرية أم شرشوح الواقعة شمال مدينة حمص بنحو 18 كم.

وأسفرت الضربات عن “مقتل العديد من الإرهابيين من بينهم “مصطفى غالب الأحدب” متزعم ما يسمى “سرية الهاون” في تنظيم جبهة النصرة و”محمد علي عفارة” و”محمد الشيخ مصطفى” وإصابة آخرين وتدمير مربضي هاون وسيارة دفع رباعي مزودة برشاش”.

وقضت وحدات من الجيش أمس على العشرات من إرهابيى تنظيم “داعش” ودمرت لهم عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاش ثقيل في ريف حمص الشرقي.

سانا

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