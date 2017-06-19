القضاء على أعداد من إرهابيي “داعش” في دير الزور ومحيطها

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بدعم من الطيران الحربي عمليات على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في مدينة دير الزور ومحيطها.



ودكت وحدات من الجيش بضربات من سلاح المدفعية أوكار وتحصينات إرهابيي “داعش” في محيط مدرسة البانوراما ومحيط تل بروك وغرب الإذاعة بقرية عياش والثردة ومحيط المطار العسكري وحي الحويقة ما أسفر عن تدمير دشم محصنة والقضاء على أعداد من الإرهابيين.



و بالتوازي مع ضربات المدفعية دمر الطيران الحربي السوري تجمعات وآليات لإرهابيي التنظيم التكفيري وأوقع أعدادا منهم قتلى ومصابين في حي الحميدية والبانوراما وقريتي البغيلية وعياش.



ودمر سلاحا المدفعية والجو في الجيش أمس تحصينات لإرهابيي “داعش” وأوقعا أعداداً منهم قتلى في محيط منطقة البانوراما وتل بروك والمطار والثردة وحي الحويقة وغرب الإذاعة في قرية عياش وفي حطلة ومحيط المطار في حين استولى عناصر حامية مطار دير الزور في عملية نوعية على عربة “بي ام بي” لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط المطار.

سانا