القضاء النمساوي يحاكم متطرفا يقدم الدعم لتنظيم “داعش” الإرهابي

أعلنت النيابة العامة في مدينة لنز عاصمة مقاطعة النمسا العليا عن بدء محاكمة نمساوي متطرف لتعاونه مع تنظيم “داعش” الإرهابي وتقديم الدعم اللوجستي والإعلامي له.



وكشفت صحيفة اوستارايخ النمساوية نقلا عن محكمة الجنايات في المدينة أن النمساوي والذي يبلغ 32 عاما أقدم على زيارة السعودية مرتين وانضم إلى تنظيمات إرهابية سرية في النمسا.



وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق والصور والأفلام أثبتت تواصله وتعاطفه مع تنظيم “داعش” الإرهابي والدعوة إلى القتال في سورية بصفوف التنظيم.



من جهة أخرى تدرس محكمة الجنايات في العاصمة النمساوية فيينا إمكانية سحب الجنسية النمساوية من تركي 37 عاما لانتمائه إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وذلك بعد القاء القبض عليه أثناء عودته من تركيا حيث كان ينقل بحافلته إرهابيين شيشانيين من النمسا الى سورية في عام 2015.



وأشارت صحيفة الكرونه تسايتونغ النمساوية إلى أن الإرهابي كان يعمل سائقا وقام مراراً بنقل الإرهابيين من النمسا إلى تركيا ومنها إلى سورية موضحة أن السلطات النمساوية أقرت بترحيله من النمسا بعد حرمانه من حق الإقامة أو سحب الجنسية.



وكان وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس أكد مؤخرا على ضرورة محاربة الإرهاب والقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق.



يذكر أن الدول الغربية عموما والأوروبية خصوصا تعيش حالة من الاستنفار تحسبا لتعرضها لهجمات إرهابية بعد أن أسهمت بعض تلك الدول في دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية وغيرها من دول المنطقة.

وكالات