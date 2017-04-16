القضاء المصري يحكم بالسجن المشدد لـ7 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الداخلية”.



وكان قاضي التحقيق وجه إلى العادلي تهمتي الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية والإضرار العمدي بها من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادا ت الوزارة دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.



وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادا ت الوزارة ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.



كما ضمت قائمة الاتهام في هذه القضية 12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام وإلحاق الضرر العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه في الفترة بين عامي 2000 و 2011.



يذكر أن هذه القضية هي الأخيرة المتهم فيها العادلي بعد أحكام بالبراءة أصدرها القضاء في قضايا كان متهما فيها ومحبوسا على ذمتها من بينها قضايا الكسب غير المشروع والاشتراك في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني عام 2011 وغسيل الأموال واللوحات المعدنية.

وكالات