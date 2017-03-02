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القضاء اللبناني يصدر قرارا اتهاميا ضد 48 إرهابيا التحقوا بتنظيم “داعش”

أصدر القضاء اللبناني اليوم قرارات اتهامية بحق 48 شخصا لالتحاقهم بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القرارات صدرت عن المحكمة العسكرية اللبنانية وشملت عددا من الذين تسللوا من طرابلس شمال لبنان للالتحاق بتنظيم “داعش” الإرهابي في سورية مشيرة إلى أن معظم هؤلاء الإرهابيين وهم من اللبنانيين والسوريين موقوفون لدى القضاء اللبناني وبينهم نساء.

وكانت مخابرات الجيش اللبناني القت القبض في وقت سابق اليوم على إرهابي في البقاع الغربي بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية في سورية.

وكالات

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