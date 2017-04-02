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القضاء اللبناني يدين زياد الرحباني بتهمة قدح جعجع

أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت حكما قضائيا بإدانة الفنان زياد الرحباني بقدح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

وجاء الحكم ضد زياد، نجل الفنانين فيروز وعاصي الرحباني، إثر مقابلة قديمة أجراها على قناة "أن بي أن" اللبنانية ذم فيها جعجع، ما دفع الأخير إلى تقديم شكوى جزائية.

وشمل الحكم إدانة زياد الرحباني بجرائم قانون المطبوعات وتغريمه بمبلغ مليون ليرة لبنانية (حوالي 660 دولارا) وإلزامه بقبول رد المدعي، وبنشر تصحيحه أو تكذيبه، إضافة إلى تحميله الرسوم والمصاريف كافة.