القضاء الأردني يصدر أحكاما بحق 21 شخصا بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن بحق 21 شخصا بعد إدانتهم بالتخطيط لأعمال إرهابية والارتباط بتنظيم “داعش” الإرهابي.



وعمل النظام الأردني على دعم التنظيمات الإرهابية في سورية وسمح بتسلل الإرهابيين عبر حدوده وإدخال الأسلحة والذخائر لإمدادهم على مدى السنوات الماضية وهو ما أدى إلى ارتداد جرائم تلك التنظيمات إلى الأردن.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المحكمة حكمت على خمسة منهم بالإعدام شنقا حتى الموت وعلى ثلاثة آخرين بالسجن 15 عاما وعلى ثمانية بالسجن عشرة أعوام وأربعة بالسجن ثلاثة أعوام وآخر بالسجن سبعة أعوام مع الإشارة إلى أن أحد المحكومين بالسجن 15 عاما فار من وجه العدالة.



وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية اعتقلت المدانين في آذار وأيار الماضيين.

وكالات