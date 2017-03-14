القسوة على الأطفال تصيبهم بالأمراض

حذرت دراسة أميركية حديثة من أن تعرض الصغار للمعاملة القاسية خلال مرحلة الطفولة قد تكون له آثار صحية سلبية مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري عند الكبر.

ولكشف العلاقة بين سوء معاملة الأطفال وخطر زيادة إصابتهم بالأمراض عند الكبر، راقب الباحثون مجموعة من الأطفال تعرضوا لضغوط نفسية عند الصغر.

ووجد الباحثون أن الضغط النفسي المتزايد على الأطفال يمكن أن يؤدي إلى إصابتهم بتغيرات هرمونية واضطرابات التهابية وضعف التمثيل الغذائي.

وأضافوا إن هذه التغيرات النفسية يمكن أن تساهم مع مرور الوقت في تطور إصابة الأطفال عند الكبر بأمراض مختلفة، مثل الاكتئاب والسكري وأمراض القلب واضطرابات نفسية.

وأشار فريق البحث إلى أن تعرض الأطفال إلى الإجهاد في سن مبكرة يمكن أن يؤثر أيضاً في قدرتهم على تحمل ضغوط الحياة في المستقبل، كما أن التوتر المزمن أيضاً يضعف قدرة الأطفال على تطوير المهارات النفسية لديهم.

وكالات