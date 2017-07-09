القرعة تضع المنتخب السوري لقدم الصالات في المجموعة الثانية لغرب آسيا

سحبت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة تصفيات آسيا داخل الصالات المقررة في تشرين الأول والثاني القادمين والمؤهلة لنهائيات 2018.

وجرى سحب القرعة وفق المناطق الجغرافية بحيث تقام التصفيات بشكل منفصل في أربع مناطق هي غرب آسيا وشرقها وآسيان إضافة إلى التصفيات المشتركة لمنطقتي الوسط والجنوب.

وأوقعت القرعة منتخب سورية في المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا إلى جانب لبنان والأردن وقطر بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق والسعودية والإمارات والبحرين.

وجاءت في المجموعة الأولى لمنطقة شرق آسيا منتخبات اليابان والصين تايبيه وماكاو ومنغوليا وفي الثانية الصين وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ أما في منطقة وسط آسيا وجنوبها فضمت المجموعة الأولى أوزبكستان وقرغيزستان وتركمانستان ونيبال والثانية إيران وطاجيكستان وأفغانستان في حين ستجري تصفيات منطقة آسيان من خلال بطولة المنطقة في فيتنام أواخر العام الجاري بحيث تتأهل أول أربعة منتخبات منها إلى نهائيات بطولة آسيا.

ويتأهل إلى النهائيات أول أربعة منتخبات من مناطق غرب آسيا وآسيان والوسط والجنوب وأفضل ثلاثة منتخبات من منطقة شرق آسيا وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة بحيث تضم النهائيات 16 منتخباً.

وكان منتخب إيران توج بلقب النسخة الماضية من البطولة العام الماضي في أوزبكستان بعدما تغلب على منتخب الدولة المضيفة 2-1 في المباراة النهائية.

المصدر : سانا