القرداحة تتصدر قائمة المناطق المتضررة من الحرائق في اللاذقية

أكدت إذاعة شام إف إم أنه بناءً على معلومات وأرقام متقاطعة مصدرها لجان رسمية وأهلية عملت على مسح المناطق المتضررة من الحرائق في ريف اللاذقية، فإن منطقة القرداحة هي الأكثر تضرراً من الحرائق على مستوى المحافظة.



وبحسب الأرقام فإن حوالي 70 قرية ومزرعة تتبع مدينة القرداحة تضررت من الحرائق، وأكثر من 1800 مزارع تضررت محاصيلهم وبساتينهم، حيث التهمت النيران أكثر من 1200 هكتار من أصل عشرة آلاف هكتار،



وأحرقت النيران أكثر من 230 ألف شجرة إضافة إلى نفوق عشرات الأبقار ومئات المناحل، كما تسببت النيران في القرداحة بإتلاف أكثر من 90 شبكة ري وآلاف الأمتار من خراطيم الري، إضافة لأضرار على صعيد شبكة الكهرباء والمياه والاتصالات.