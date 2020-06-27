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القبض على 6 أشخاص يتعاطون المواد المخدرة ويروجونها بريف دمشق

تمكن مركز شرطة القطيفة من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص على متن دراجة نارية بحوزتهم مواد مخدرة وبلغت كمية هذه المواد (1.329) كغ من الحشيش المخدر وتسع وأربعون حبة كبتاغون مخدرة ، تم إحضارهم مع الدراجة النارية والمواد المخدرة إلى المركز.

وبالتحقيق معهم اعترفوا أن مصدرها شخصين من سكان ناحية الرحيبة تم إلقاء القبض عليهما بأحد أحياء مدينة الرحيبة وعثر بمنزل أحدهم على (١٢٢) غرام من مادة الحشيش وبالتحقيق معهما اعترفا أيضاً بشراء المواد المخدرة من شخص من سكان بلدة معضمية القلمون تم إلقاء القبض عليه وبتحري منزله عُثر على كمية من الحشيش المخدر بلغت (1.354) كغ ومائة وثلاثة حبات كبتاغون مخدر وميزان وقنبلة يدوية دفاعية وبالرجوع إلى السجل العدلي عثر بحق المقبوض عليهم على عدة طلبات بتعاطي وترويج المواد المخدرة وضرب وطعن بالسكين وبلغت مجمل الكمية المصادرة (2.683) كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر ومائة واثنين وخمسين حبة كبتاغون مخدرة .