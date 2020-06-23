القبض على 4 من مروجي المخدرات بدمشق.. ومصادرة 2460 حبة مخدرة

وردت معلومات إلى قسم شرطة المزة الشرقي في دمشق حول وجود أشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة في محلة (المزة).



ومن خلال المتابعة والمراقبة الدقيقة تمكن قسم شرطة المزة الشرقي من إلقاء القبض على شخص بالقرب من المدينة الجامعية (المواساة)، وضبط بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بترويج المواد المخدرة بالاشتراك مع أشخاص متوارين ووجود كمية أخرى مخبأة في منزله.



وبتحري منزله أصولاً عُثر فيه على كمية من مادتي الحشيش والحبوب المخدرة المجهزة للبيع والترويج ، وقد بلغت كمية المواد المخدرة المصادرة كيلوغرام ونصف من مادة الحشيش المخدر، و( 2460 ) حبة مخدرة مختلفة الأنواع .



ومن خلال المتابعة تمكن القسم من إلقاء القبض على باقي المتورطين وعددهم ثلاثة أشخاص، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بترويج المواد المخدرة بالاشتراك مع المقبوض عليه وبيع المواد المخدرة في محلة (المزة) .



ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم جميعاً مع المصادرات إلى القضاء المختـص.