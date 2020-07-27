القبض على 4 متاجرين بلحوم الأبقار المصابة بالجدري في حماة

كشف مصدر مسؤول في فرع الأمن الجنائي بحماة أنه تم القبض على 4 أشخاص هم (عبد اللطيف. أ) و(صلاح الدين. ق) و(جهاد. ق) و(بشير. س) لإقدامهم على ذبح الأبقار المريضة بالجدري خارج المسلخ الفني وضمن مزرعة والمتاجرة بها.



وأوضح المصدر أن المقبوض عليهم اعترفوا بالتحقيق معهم بشراء الأبقار المريضة من المربين بأسعار زهيدة وذبحها بهدف تحقيق الربح المادي.



وأشار إلى أنه تمت مصادرة كمية 1.5 طن من اللحوم الفاسدة وتسليمها لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإتلافها، وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء المختص أصولاً.



الوطن