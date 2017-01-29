القبض على 3 أشخاص في مصياف اقترفوا جريمتي قتل بحق سائقي سيارتي نقل عمومي

ألقى عناصر الأمن الجنائي القبض على 3 أشخاص ارتكبوا جريمة قتل وسلب راح ضحيتها سائقا سيارتي أجرة بعد استدراجهما من دمشق إلى منطقة مصياف بريف حماة الجنوبي الغربي.



وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حماة بأن عناصر الأمن الجنائي في مدينة مصياف ألقوا القبض على أحمد ح و غسان ع وباهر ع وهم من محافظات حمص والحسكة وحماة ارتكبوا مع آخرين جريمة قتل راح ضحيتها السائقان محمد محمد الضبطي ومجد إبراهيم حمود اللذان كانا يقيمان في دمشق.



وبين المصدر أن المجرمين قاموا باستدراج السائقين من محافظة دمشق إلى منطقة جب رملة في ريف مصياف وقتلوهما وقاموا بسلب ما بحوزتهما من مبالغ نقدية وجوالات وأوراق ثبوتية وعمدوا إلى القاء الجثتين على طريق تل سكين – أصيلة في ريف مصياف لإبعاد الشبهات وإخفاء دلائل الجريمة.



وألقى الأمن الجنائي في حماة في ال21 من الشهر الجاري القبض على عصابتين تقومان بترويج العملة المزورة والسلب والسطو المسلح وذلك في حي الأندلس وكراجات الانطلاق بالمدينة.

سانا