القبض على 3 أشخاص بجرم الاتجار والتلاعب بالدقيق التمويني في حماة

تمكن عناصر الأمن الجنائي في حماة من توقيف ثلاثة أشخاص بالجرم المشهود في وقت الإفطار وذلك أثناء قيامهم بنقل كمية من الدقيق التمويني المخصص للمخابز على متن سيارة سائحة ودراجة ثلاث عجلات بقصد بيعها بالسوق السوداء .

وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم بالتلاعب بمادة الدقيق التمويني عن طريق تخفيف الكميات المستخدمة وبيع الكميات الزائدة بالسوق السوداء .

تم تسليم كمية الدقيق المصادرة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، نظم الضبط اللازم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولاً .