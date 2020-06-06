القبض على 3 أشخاص بجرائم النشل وترويج المخدرات بدمشق

أثناء قيام دورية من قسم شرطة الحميدية في دمشق بمراقبة الأسواق لحفظ الأمن وإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم ، قامت بإلقاء القبض على أحد النشالين وهو يقوم بنشل مبلغ مالي من أحد المواطنين ، تبين أنه يدعى (ا . م) ضبط بحوزته مبلغ مائة وسبع وعشرون ألف ليرة سورية، وتبين انه من أرباب السوابق وبحقه أكثر من عشرين سابقة، وعدة إذاعات بحث ونشرات شرطية بأجرام النشل والمخدرات .



وفي سياق آخر ونتيجة التحري عن مروجي المواد المخدرة تمكن قسم شرطة الحميدية من إلقاء القبض على شخصين من مروجي مادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون، وضبط بحوزتهما حوالي نصف كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر ، مقسمة ومعدة للترويج، وثلاثين حبة كبتاغون مخدرة، وبتدقيق أوضاعهما تبين أن أحدهما من أرباب السوابق بترويج المخدرات.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم جميعاً وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص . وزارة الداخلية السورية